Соболев: за 10 лет при Кондратьеве ВРП Кубани увеличился в три раза

По оценкам экспертов, встреча Владимира Путина и Вениамина Кондратьева — важное политическое событие для Кубани. Многие общественные деятели края отреагировали на него.

Наиболее высокие показатели за последние десять лет Кубань показала в экономической сфере. Специалисты отметили достижения региона и сделали оптимистичные прогнозы.



«ВРП вырос более чем в три раза. Мы начинали с 1,3 трлн, сейчас перевалили за планку 5,5 трлн рублей. Ожидаем, что мы и в 7 трлн планку переступим», — отметил экономист, директор Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Эдуард Соболев.

«У нас развивается виноградарство, где Вениамин Иванович проявил себя как лоббист федерального масштаба, потому что при его непосредственном участии был принят ряд законов, которые стимулируют развитие этой отрасли», — сказал экономист Роман Иноземцев.

Один из ведущих показателей — это уровень развития городской среды. Именно комфортные условия жизни — маркер общего благосостояния.

«Внедрение современных технологий. Краснодар активно внедряет концепцию «Умного города». Улучшается система ЖКХ. Происходит модернизация коммунальной инфраструктуры, построены и реконструированы более 100 км сетей водоснабжения и канализации. Эти достижения свидетельствуют о целенаправленной работе региональных властей по созданию комфортной городской среды и улучшения качества жизни кубанцев», — подчеркнул эксперт в области урбанистики и развития муниципальных образований Николай Куксенко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин поддержал решение Кондратьева участвовать в выборах губернатора Кубани.

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