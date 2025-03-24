Путин поддержал решение Кондратьева участвовать в выборах губернатора Кубани

Президент России Владимир Путин 24 марта принял в Кремле губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. На встрече обсудили предстоящие выборы главы Кубани, которые пройдут в сентябре этого года.





«Для меня очень важно получить Вашу поддержку и согласие. И только при Вашей поддержке и согласии я готов буду выдвинуть свою кандидатуру на новый пятилетний срок», — сказал Кондратьев.

Путин отметил, что за последние годы в Краснодарском крае сделано очень многое. При таком масштабе всегда есть вопросы, которые требуют особого внимания, подчеркнул президент.

«А так в целом все получается, край развивается. Могу только пожелать Вам удачи», — сказал Путин.

Кондратьев поблагодарил президента России за оказанное доверие и поддержку в решении участвовать в предстоящих выборах губернатора Кубани.

«Это высокая оценка проделанной работы и, конечно, большая ответственность», — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что за прошедшие десять лет при поддержке президента и Правительства России на Кубани удалось добиться заметных результатов.

«Перед Краснодарским краем — одним из крупнейших регионов страны — всегда стоят самые высокие цели. Не сомневаюсь, нам по силам продолжить движение вперед и, используя накопленный опыт, сделать еще больше», — добавил Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кондратьев доложил Путину о социально-экономическом развитии Кубани. В частности глава региона отметил, что в 2024 году бюджет Краснодарского края составил 566 млрд рублей. За десять лет ВРП вырос в 3 раза — с 1,8 до 5,5 трлн рублей.

С 2015 года на Кубани объем промышленной продукции увеличился в 2,5 раза и по итогам прошлого года составил 620 млрд рублей. В 2024 году в крае собрали 13,8 млн т зерновых, 10,3 млн т пшеницы. 100% посевов — семена отечественной селекции. За семь лет в крае построили 105 школ, 213 детских садов, 148 ФАПов. В этом году планируют завершить строительство 12 школ, 21 детского сада и 38 ФАПов. Также в регионе построили 176 спортивных объектов. В каждом из 44 муниципалитетов работает центр единоборств. В школах ввели уроки самбо, их посещают 525 тыс. детей. В 2026 году на Кубани планируют ввести в эксплуатацию реабилитационный центр для участников СВО на 500 человек.

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