Кондратьев доложил Путину о социально-экономическом развитии Кубани

Президент России Владимир Путин 24 марта встретился в Кремле с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. В ходе встречи глава Кубани доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона.

Кондратьев отметил, что в 2024 году бюджет Краснодарского края составил 566 млрд рублей. За десять лет ВРП вырос в 3 раза — с 1,8 до 5,5 трлн рублей.

Краснодарский край входит в топ-3 регионов России по развитию промышленности. С 2015 года объем промышленной продукции увеличился в 2,5 раза и по итогам прошлого года составил 620 млрд рублей.

Губернатор Кубани отметил, что в 2024 году в крае собрали 13,8 млн т зерновых, 10,3 млн т пшеницы. 100% посевов — семена отечественной селекции.

За семь лет в Краснодарском крае построили 105 школ, 213 детских садов, 148 ФАПов. В этом году планируют завершить строительство 12 школ, 21 детского сада и 38 ФАПов.

Кроме того, в крае построили 176 спортивных объектов. В каждом из 44 муниципалитетов работает центр единоборств. В школах ввели уроки самбо, их посещают 525 тыс. детей.

В 2026 году на Кубани планируют ввести в эксплуатацию реабилитационный центр для участников СВО на 500 человек.

В Краснодарском крае за десять лет объем инвестиций в курортную сферу увеличился в 100 раз. В 2024 году в эксплуатацию ввели 30 отелей. Сейчас проектируют 17 очистных сооружений, которые построят на побережье, сообщает пресс-служба Кремля.

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