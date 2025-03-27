Гнездящиеся лебеди выгнали «капибару» из пруда в Новороссийске

«Капибарой» в шутку называют местную нутрию, которая живет в Суджукской лагуне.

Сейчас в заповедном водоеме начался период гнездования лебедей-шипунов. Птицы гнездятся здесь третий год подряд. Выводить птенцов в водоеме может только одна пара лебедей, поэтому прогоняет из него всех незваных гостей, сообщает «Новороссийский рабочий».

В этот раз под внимание лебедей и в объектив местного фотографа попала нутрия, которую выселили.

«У наших лебедей период гнездования и им все мешают. Прогнали «капибару» с любимого камешка», — написал в Telegram-канале фотоблогер, который пристально наблюдает за жизнью птиц.

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