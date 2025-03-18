Спасенную волонтерами серую цаплю выпустили на волю в Сочи

Птицу в реабилитационный центр Сочинского географического общества привезли две недели назад.

Цапля была истощена. Кроме того, у нее обнаружили инфекцию на фоне ослабления иммунитета.

Пернатую подлечили, откормили свежей рыбой и выпустили в природу. По словам орнитологов, теперь ее путь лежит в Евразию к местам гнездования.

В отличие от водоплавающих птиц у цапли нет копчиковой железы, и она не может нырять и плавать. Охотятся такие пернатые, стоя на двух тонких и длинных лапах, либо высматривают добычу, прогуливаясь по мелкому дну, сообщает Сочинское географическое общество в Telegram.

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