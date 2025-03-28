Количество желающих служить по контракту увеличилось с начала года на Кубани

Об этом рассказали в пункте отбора на военную службу в Краснодаре.

Выросли в Краснодарском крае и меры поддержки. Сейчас в регионе единовременная выплата составляет до 2,4 млн рублей.

Пункты отбора продолжают свою работу. В Краснодаре желающих заключить контракт ждут по адресу: Ярославская, 130.

«Если сравнить, то число желающих увеличилось, уже несколько тысяч человек заключили контракт в Краснодарском крае. Ребят много, ребята идут, мы всегда им рады», — отметил офицер пункта отбора на военную служба по контракту Краснодара Олег Федорович.

«В первую очередь — это мой долг как мужчины. Кроме того, это опыт», — поделился контрактник Даниил Пушкарь.

Для заключения договора нужны паспорт, военный билет, копии свидетельства о рождении детей. Более подробную информацию о службе по контракту можно узнать по телефону горячей линии 117.

Встать плечом к плечу с защитниками можно, записавшись на службу по контракту. Электронные заявки отправляйте на сайт Минобороны, а также на «Госуслуги». Или лично обращайтесь в пункт отбора и военкомат.

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