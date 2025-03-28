Пробки в 8 баллов сковали дороги Краснодара вечером 28 марта

Вечером в пятницу в краевой столице образовались дорожные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог Краснодара на 8 баллов из 10.

По данным на 17:30, стоит центр города — улицы Красная, Коммунаров, Северная, Промышленная, Рашпилевская, Буденного, Калинина, Красноармейская, Октябрьская, Хакурате, Гаврилова, Офицерская и другие.

Также пробки наблюдаются на Дзержинского, Шоссе Нефтяников, Зиповской, Московской, Тургенева. Затруднено движение на Тургеневском шоссе и Тургеневском мосту, Кубанской набережной и перед Яблоновским мостом.

Заторы фиксируются на улицах Селезнева, Ставропольской, Новороссийской, Уральской и Сормовской. Пробками скованы улицы Восточно-Кругликовская и Школьная.

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