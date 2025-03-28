Более 480 машин собрались в пробках на подъездах к Крымскому мосту днем 28 марта

Автомобильные пробки перед въездом на Крымский мост начали скапливаться с утра пятницы.

По состоянию на 14:00, в очереди к досмотровому пункту со стороны Краснодарского края стояли 250 машин. К 15:00 затор увеличился до 280 автомобилей. Со стороны Керчи в очереди в настоящее время стоят 205 транспортных средств.

Время ожидания перед прохождением досмотра с обеих сторон составляет около часа, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка на федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь в Тамани растянулась на 3,5 км.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ручной досмотр ввели перед Крымским мостом со стороны Кубани 28 марта. В пятницу с утра на досмотровом комплексе СИДРК «Тамань» из-за ремонта сканера весь транспорт, включая автобусы, направляют на ручной досмотр.

Сейчас водители и пассажиры проходят досмотр, аналогичный процедурам в аэропортах. Весь багаж, сумки и коробки из автомобилей просят доставить в зал досмотра физических лиц для проверки специальным оборудованием.

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