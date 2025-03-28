Ручной досмотр ввели перед Крымским мостом со стороны Кубани 28 марта

В пятницу с утра на досмотровом комплексе СИДРК «Тамань» из-за ремонта сканера весь транспорт, включая автобусы, направляют на ручной досмотр.

Сейчас водители и пассажиры проходят досмотр, аналогичный процедурам в аэропортах. Весь багаж, сумки и коробки из автомобилей просят доставить в зал досмотра физических лиц для проверки специальным оборудованием.

Для ускорения этого процесса рекомендуют заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки и чемоданы. В случае неготовности к прохождению ручного досмотра есть альтернативный сухопутный путь в Крым через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Возобновить работу сканера и стандартную процедуру досмотра планируют до 22:00.

По данным на 10:00, к досмотровому пункту со стороны Тамани собралась очередь из 100 автомобилей. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

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