Что делать, если пропал ребенок: пять шагов для родителей

Самый большой страх каждого родителя — потерять ребенка. По статистике, в России ежедневно пропадают порядка 40 тыс. детей. Многих находят, но судьба более тысячи из них остается неизвестной.

Почему пропадают дети? К сожалению, нередко дети и подростки становятся жертвами преступлений или несчастных случаев. Но если ваш ребенок ушел из дома и перестал отвечать на звонки, не стоит сразу впадать в панику — очень многие пропавшие благополучно возвращаются домой. Нужно собраться с мыслями и действовать по инструкции, не растрачивая силы на истерики.

Важно: действовать нужно незамедлительно.

Где пропал ребенок?

Если ребенок пропал в общественном месте, например, в торговом центре, МЧС рекомендует немедленно оповестить об этом охрану и администрацию. Входы и выходы в здании возьмут под контроль, а также смогут отследить перемещения ребенка по камерам видеонаблюдения.

Если ребенок потерялся в лесу, нужно срочно подключить к поискам сотрудников МЧС, лесников и кинологов.

Если в последний раз ребенка видели дома, срочно проверьте его вещи. Выясните, что он взял с собой, ищите дневники и записи. Опросите соседей, они могли видеть, куда и с кем отправился ребенок. Проверьте его компьютер, просмотрите переписку в соцсетях. Возможно, для этого понадобится помощь специалистов. Не думайте об этической стороне вопроса — такое вторжение в личное пространство в критической ситуации просто необходимо.

Почему пропал

Вспомните, что предшествовало исчезновению ребенка. Часто дети уходят из дома из-за конфликтов с родителями или из страха наказания за какой-то проступок. После ссоры с родителями дети часто отправляются к родственникам или к друзьям. Свяжитесь с ними в первую очередь.

Когда заявлять в полицию?

Чем скорее, тем лучше. Распространенное заблуждение, что заявление о пропаже принимают через сутки или трое, неверно. В полиции не имеют права отказать в приеме заявления о пропаже ребенка вне зависимости от того, сколько часов прошло с момента исчезновения.

Для обращения в полицию возьмите с собой свежее фото ребенка, документы (его и ваши). Обязательно опишите, во что ребенок был одет, укажите все особые приметы и расскажите, где в последний раз его видели. Если у ребенка есть мобильный телефон, обратитесь к сотовому оператору, возможно, удастся определить его местонахождение. Также стоит обратиться в поисковый отряд «Лиза Алерт».

Максимальная огласка

Обзвоните всех родственников, друзей, одноклассников, учителей и тренеров ребенка. Возможно, кто-то из них видел ребенка или знает о его планах. Свяжитесь с больницами, приютами, спецприемниками и моргами. Публикуйте информацию в соцсетях и на местных форумах. Конечно, в одиночку со всем не справиться, потому не стесняйтесь привлекать к поискам родных и друзей.

Расклейте объявления о пропаже с фотографией ребенка в районе его исчезновения. Если есть возможность, дайте информацию в СМИ.

Важно: в таких объявлениях стоит указывать номер телефона полиции, а не ваш личный. Иначе шквала звонков от аферистов и «шутников» не избежать.

Куда бежать?

Если ребенка не оказалось в гостях у друзей и знакомых, в первую очередь обследуйте ближайшие парки, стройки и гаражи. Также важно проверить чердак и подвалы в вашем и соседних домах. Только не делайте это в одиночку.

«Найден. Жив»

Услышав эти два главных слова и убедившись, что с ребенком все в порядке, стоит отбросить эмоции и узнать, что же произошло.

Если он случайно потерялся (в лесу, торговом центре, на массовом мероприятии или просто пропустил свою остановку в общественном транспорте) — спокойно проведите инструктаж, объясните, как действовать в таких ситуациях.

Если же ребенок по какой-то причине сбежал из дома, разговор будет гораздо серьезнее. Не стоит выплескивать на ребенка накопившиеся ужас и гнев. Безусловно, его вина в случившемся есть, но важно выяснить причину, чтобы впредь этого не происходило. Получил «двойку» и боялся, что накажут? Хотел просто погулять без присмотра взрослых? Ввязался в опасную игру «Пропади на сутки»? Спокойно расскажите ребенку, что его поступок заставил вас сильно переживать, а очень многие люди бросили свои дела и искали его по всему городу. Объясните, что ни одна «двойка» не стоит такого стресса.

Наказывать или нет?

Беседа с правоохранителями (а она обязательно будет, если их подключали) — сама по себе хороший урок для беглеца. Но и вам оставлять инцидент без внимания, конечно, не стоит. Достойным ответом на побег может стать «комендантский час», цифровой детокс (можно лишить ребенка на время любимых гаджетов) и поход к психологу. Последнее будет полезно не только ребенку, но и родителям.

Важно спокойно и без лишних эмоций объяснить, почему вы это делаете. Ваша задача — не усугубить конфликт, а показать ребенку, что за каждое действие придется нести ответственность.

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