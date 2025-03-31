КТК приостановил работу двух ВПУ в Новороссийске из-за нарушений

Каспийский Трубопроводный Консорциум временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства после проверки.

Проверку провела Федеральная служба по надзору в сфере транспорта с 27 по 31 марта 2025 года. Инспекцию организовали в рамках масштабных проверок безопасности инфраструктурных объектов водного транспорта Азово-Черноморского бассейна, начатых 26 марта по поручению Правительства РФ. Мероприятия охватили организации в морских портах Новороссийска, Темрюка, Сочи, Туапсе и других городов.

Проверки проводятся в связи с ЧС после крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года, которое привело к разливу нефтепродуктов. Главная задача ревизий — обеспечить соблюдение требований по предотвращению загрязнения морской акватории нефтью и нефтепродуктами.

По итогам инспекции КТК получил акт о проведении проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и протокол о временном запрете деятельности на объектах ВПУ КТК-1 и ВПУ КТК-2. Кроме того, «Российский морской регистр судоходства» с 31 марта приостановил класс обоих выносных причальных устройств.

В соответствии с законодательными требованиями компания прекратила эксплуатацию устройств до исправления обнаруженных недостатков. Перевалочные операции на Морском терминале Консорциума продолжатся с использованием ВПУ-3, которое работает с 2014 года. Акционеры КТК уведомлены о предписаниях, сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.

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