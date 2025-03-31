Кондратьев встретился с руководством Краснодарского филиала «Ростелекома»

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 31 марта обсудил с руководством Краснодарского филиала «Ростелекома» развитие инфраструктуры связи в регионе.

Вениамин Кондратьев отметил, что компания делает интернет доступнее для всех жителей Кубани — независимо от места проживания. Это расширяет возможности для получения информации, образования и использования современных сервисов. Услугами «Ростелекома» в регионе пользуются более 1,5 млн абонентов.

«Ростелеком» наш надежный партнер по развитию инфраструктуры связи, потому что обеспечивает качество жизни. В первую очередь это возможность пользоваться интернетом, удаленно учиться, управлять различными процессами. Я хотел бы сказать вам спасибо за то, что вы сделали доступным интернет даже в немногочисленных населенных пунктах. Так, 138 населенных пунктов, где проживают менее 500 человек, вы обеспечили доступным интернетом. В этих поселениях никогда бы не было интернета, вы львиную долю расходов взяли на себя. Молодежь в сельской местности тоже хочет быть современной, пользоваться сервисами, услугами, в том числе продуктами, которые можно посредством доступного интернета получать», — подчеркнул Кондратьев.

Также регион сотрудничает с компанией в рамках национального проекта «Цифровая экономика». За счет этого беспроводным интернетом и видеонаблюдением обеспечили 135 школ. Предприятие постоянно повышает эффективность, в том числе благодаря внедрению искусственного интеллекта.

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