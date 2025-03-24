7 советов, как обезопасить дом для человека с деменцией

Деменция постепенно ухудшает память, мышление, ориентацию в пространстве, речь и даже способность к выполнению простейших повседневных задач.

Также она оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние и поведение человека. Исходя из этого нужно родственникам или близким важно обеспечить для больного максимально безопасную среду — спокойную, не пугающую и не травмоопасную.

Организация пространства

Важно убедиться, что пространство внутри дома свободно от всего, что может стать причиной падения — уберите ковры, провода и любые элементы интерьера, которые могут мешать свободно передвигаться.

Установите поручни вдоль стен, особенно в местах, где человек часто проходит (например, коридор). В ванной комнате обязательно установите поручни рядом с унитазом, раковиной и душем/ванной, чтобы легче было встать или вылезти и сложнее поскользнуться.

Сделайте заметные маркеры или таблички возле важных объектов (дверей, туалета), чтобы человеку было легче ориентироваться в пространстве. Можно покрасить нужные двери (например, в туалет) в яркий цвет, чтобы привлечь внимание. Со всех дверей, кроме входной, снимите все задвижки и запоры, чтобы человек не мог закрыться в комнате.

Мебель должна быть удобной и устойчивой, чтобы минимизировать риски падений. Избегайте излишне мягких кресел и диванов, с которых будет тяжело вставать. Уберите все мелкие детали — вазы, шкатулки и прочее, что можно разбить или просто уронить. Зеркала тоже лучше снять — во-первых, они легко бьются, во-вторых, отражение может напугать пациента.

Освещение

Освещение должно быть достаточно ярким, чтобы было видно каждую деталь в доме, но при этом не должно создавать теней, чтобы не напугать человека.

Во всех комнатах лучше поставить ночники, чтобы можно было ориентироваться в пространстве даже при выключенном основном свете.

Безопасность кухни

Острые ножи, вилки, кухонные принадлежности и бытовую химию храните в закрытых шкафчиках или на высоких полках, куда человеку будет сложно добраться, а лучше — и высоко, и в закрытых шкафчиках.

После каждого использования электрических устройств (плиты, чайника, микроволновки) убедитесь, что они отключены от сети. Поставьте пожарную сигнализацию и плиту с газ-контролем. Лучше выбирать технику, которая сама отключается спустя некоторое время после простоя (чаще бывают такие утюги, иногда — плиты).

Контроль температуры

Поставьте ограничитель на горячую воду, чтобы не шел кипяток — с таким могут помочь термостатические смесители: они поддерживают постоянную температуру воды. Это поможет избежать возможных ожогов.

Кроме того, настройте отопительные термостаты, чтобы не было слишком жарко или слишком холодно, иначе человек с деменцией начнет плохо себя чувствовать и тревожиться из-за этого и может себе навредить.

Замки, ограничители и сигнализация

Установите замки или железные ограничители на окна либо снимите ручки, чтобы пациент с деменцией не открыл его самостоятельно и не выпал. Всегда замыкайте входные двери, чтобы человек не ушел из дома в спутанном сознании и без сопровождения.

Поставьте ограничители на розетки, шкафы и ящики, твердые острые углы можно закрыть мягкими накладками во избежание травм. Можно установить камеры видеонаблюдения или датчики движения, которые помогут отслеживать перемещения пациента и своевременно предупреждать о возможной опасности.

Медицинские препараты

Закрывайте лекарства и все возможные препараты под замок — есть риск, что человек с деменцией может бездумно выпить тот или иной препарат в опасных дозах.

Необходимые для ежедневного применения лекарства лучше выдавать каждый день либо класть в специальную электронную таблетницу, которая будет оповещать о времени приема лекарств и выдавать именно то количество таблеток, которое запрограммировано.

Воспоминания

Чтобы человеку легче было вспомнить близких и не пугаться их, можно повесить на стены фотографии (лучше без рамок, чтобы избежать разбитого стекла). Фотографии можно подписать. На столе возле кровати больного можно поставить радио-няню и периодически что-то говорить, чтобы успокоить человека (но лучше не делать это неожиданно, чтобы только сильнее не напугать).

Можно где-нибудь высоко установить колонку с легкой музыкой, но такое устройство нужно контролировать, чтобы ночью случайно не заиграл тяжелый рок.

Купите специальный браслет, на котором будут написаны имя и адрес человека, а также контакт близкого, которому можно позвонить, если пациент вдруг где-то заблудился. Разложите по всем карманам карточки с номером, если браслет вдруг останется где-то дома.

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