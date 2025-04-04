7 сладостей, которые можно вписать в свою норму КБЖУ на дефиците

В мире правильного питания часто бытует мнение, что сладости — это строгое табу, особенно если речь идет о дефиците калорий.

Однако строгие ограничения с большой вероятностью приведут не к похудению, а к быстрому срыву, либо все же похудению, но быстрому набору веса после. Есть способ сделать процесс похудения более приятным и сбалансированным: включить в рацион низкокалорийные сладости, которые не нарушат диету.

Важно — любую сладость важно вписывать в прием пищи, лучше в перекус в первой половине дня, чтобы углеводы давали энергию в течение дня, а не откладывались на боках ночью.

Фруктовые чипсы

Фрукты сами по себе — уже природная сладость, но, чтобы разнообразить рацион, попробуйте фруктовые чипсы — приготовленные самостоятельно или покупные. Это высушенные ломтиков фруктов, которые сохраняют большую часть витаминов и клетчатки.

Главное преимущество таких чипсов — низкая калорийность: около 50–70 ккал на порцию (в зависимости от фрукта). Например, чипсы из груши или яблока прекрасно подойдут в качестве легкого перекуса. Но стоит обратить внимание на конкретный фрукт — чипсы из бананов будут иногда калорийнее некоторых сладких булочек.

Зефир без сахара

Традиционный зефир содержит много углеводов и сахара, но есть варианты с заменителями сахара либо без сахара вовсе — например, из яблочного сока (это будет что-то среднее между зефиром и пастилой).

Такой зефир содержит в разы меньше калорий, при этом сохраняя нежную структуру и вкус настоящего зефира.

Темный шоколад с высоким содержанием какао

Шоколад — это в целом классика среди сладостей, однако м среди шоколадов есть то, что вполне допустимо при диетах. Речь о темном шоколаде с содержанием какао от 72% и выше. Он содержит меньше сахара и больше антиоксидантов.

Кроме того, его гликемический индекс ниже, чем у молочного шоколада, а насыщенность жиром помогает дольше сохранять чувство сытости. Но съедать разом всю плитку все равно не стоит — для перекуса бывает достаточно одной полоски или трех кубиков.

Сорбет из замороженных ягод

Летний десерт, который идеально впишется в любой дефицит калорий. Сорбеты (или щербеты) готовятся из натуральных ингредиентов: ягод и небольшого количества подсластителя.

Домашний же сорбет можно сделать вовсе без сахара и подсластителей — вместо них можно добавить свежий банан. Выбирайте любимые ягоды или фрукты, измельчайте до состояния пюре и замораживайте — получится идеальная сладость без большого вреда для фигуры.

Пастила без сахара

Пастилу часто делают из яблок, меда и белка, но сейчас есть версии, где мед заменяют натуральными подсластителями или не добавляют сахар вовсе. Это легкая альтернатива традиционным сладостям, которая при этом сохраняет полезные свойства фруктов и белков. Одна пастилка весом около 20 г даст всего 30–40 ккал.

Творог и йогурт

Запеканки из творога — идеальный пример здорового завтрака или полдника. Вовсе не обязательно использовать обезжиренный творог — лучше взять вариант низкой жирности, добавить корицу и ваниль для аромата, а при подаче украсить сметаной и ягодами или фруктами. Отличный вариант для тех, кто не умеет есть творог без сахара, а белок из него получать хочет.

Если на запеканку времени нет, можно просто купить йогурт. Однако покупать варианты сразу с фруктами и ягодами не стоит — с большой вероятностью, в таких баночках очень много сахара. Лучше выбрать чистый йогурт и положить в него любимые фрукты или ягоды — именно они добавят сладости, да еще и принесут в организм клетчатку.

Батончики

Конечно, современный мир максимально адаптирован для тех, кто хочет похудеть. Именно для этих людей придумали различные протеиновые батончики — в них много белка за счет сухой сыворотки, в некоторых бывает еще и клетчатка, необходимая, чтобы этот самый белок переварить. Калорий в таких батончиках обычно около 100, поэтому можно совмещать их с ряженкой и кефиром. Вкусы — на выбор желающих, главное — не забывать читать состав на этикетке.

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