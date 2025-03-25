Пять советов, чтобы без вреда похудеть к лету

С приближением лета начинается поток мыслей — «а летом одежда открытая, а вдруг на море, там купальник/плавки, надо похудеть».

И начинается бесконечный поиск различных диет — действенных и не очень, активные походы в зал с обматыванием пищевой пленкой и переход на различные детокс соки и коктейли. Но как похудеть, чтобы не навредить своему здоровью и спокойно отдыхать летом?

Питание

Основа качественного похудения без возвращения килограммов в двойном объеме — 80% правильное питание и 20% спорт.

Да, питание важнее спорта, потому что от него зависит, как вы сможете заниматься спортом и просто жить, также важна разница между количеством потребляемых и растрачиваемых калорий.

Постарайтесь отказаться от жирного и сладкого, включите в свой рацион овощи, фрукты, больше белка и цельнозерновых продуктов, богатых клетчаткой. Но сильно себя ограничивать не стоит, иначе риск сорваться становится крайне велик.

Питайтесь небольшими порциями каждые 3-4 часа — 4-5 раз в день, если очень хочется сладкого, чипсов или фастфуда — вписывайте это в свою ежедневную норму калорий (но злоупотреблять этим не стоит — оставьте на такие слабости один или два дня в неделю). Избавьтесь от перекусов, чтобы желудок успевал переваривать еду.

Первое время еду стоит взвешивать, чтобы примерно понимать, как выглядит правильный обед — 100 г белка, 50 г гарнира и 200 г клетчатки (овощей).

Спорт

Спорт бывает разный — вовсе не обязательно наматывать по 5 километров по утрам или таскать тяжелые гантели в зале. Начните с зарядки, йоги или растяжки — главное, чтобы любое из этих занятий было регулярным.

Если понимаете, что такой нагрузки вам мало, добавляйте любую другую — плавание, езда на велосипеде, кардио, бег или силовые упражнениями. Однако если зарядку можно делать каждый день, то со всем остальным нужно давать организму отдыхать, поэтому тренировки должны быть в среднем три раза в неделю.

Вода

Вода играет ключевую роль в процессе похудения. Она помогает выводить токсины из организма, улучшает обмен веществ и подавляет чувство голода. Стремитесь выпивать около двух литров воды в день, особенно перед приемами пищи — это поможет снизить аппетит и улучшить общее самочувствие.

Если не умеете пить простую воду, пробуйте чаи и морсы, главное — не сладкие. Но и их нужно больше, чем воды, поэтому воду постепенно все же стоит вводить.

Сон

Важный аспект похудения — это качественный здоровый сон. Недостаток сна может приводить к нарушению гормонального баланса, что вызывает повышенный аппетит и тягу к калорийной пище. Постарайтесь спать не менее 7-9 часов в сутки, готовьте комфортные условиях для сна — прохладное темное помещение без посторонних звуков, а также соблюдайте режим дня — старайтесь ложиться спать и просыпаться примерно в одно время.

Настрой

Если стоять перед зеркалом и ныть «какой(ая) я толстый(ая), у меня ничего не получится», то действительно не получится. Установите реальные цели, а не 20 кг за две недели, отмечайте даже небольшие достижения, избегайте резких ограничений и строгих диет, чтобы не сорваться. Попробуйте найти компанию для похудения или занятий спортом — с большой вероятностью, вы не единственный человек, который жаждет похудеть к лету, а вдвоем идти к цели гораздо проще. Верьте в себя и двигайтесь к желаемому, пусть и маленькими шагами — здоровое похудение не предполагает более чем минус 2-3 кг в месяц. Не взвешивайтесь каждый день — установите контрольные взвешивания раз в три дня, а лучше — раз в неделю: так результат будет виден более ярко.

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