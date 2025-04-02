В Сочи у бизнесмена конфисковали 130 объектов недвижимости на 3,9 млрд рублей

Адлерский районный суд Сочи постановил изъять в доход государства 130 объектов недвижимости общей площадью 47 тыс. кв. м у бизнесмена Рубена Татуляна.

Общая стоимость недвижимости, подлежащей конфискации, превышает 3,9 млрд рублей. По ходатайству истца решение суда подлежит немедленному исполнению.

Иск подала Генпрокуратура на основании неисполнения бизнесменом предыдущего судебного решения. Тогда суд постановил истребовать в пользу государства объекты гостиничного комплекса «Волна». Кроме того, суд постановил взыскать 9 млрд рублей в качестве компенсации за вред государству и экологический ущерб от застройки курортной зоны.

Однако бизнесмен не выплатил долг, заявив в суде об отсутствии средств. В прокуратуре считают, что для защиты имущества он создал группу подконтрольных юрлиц, на которые оформил недвижимость, пишет «Ъ».

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