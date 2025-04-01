Подрядчик украл более 89 млн рублей при модернизации систем водоснабжения в Сочи

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении находившихся в розыске руководителей коммерческой организации, обвиняемых в мошенничестве.

По данным следствия, с конца 2019 года по март 2021 года организация выполняла генподрядные работы и оказывала услуги, связанные со строительством, реконструкцией и модернизацией централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. При выполнении этих работ у МУП «Водоканал» и мэрии Сочи было украдено более 89 млн рублей.

На трех руководителей компании возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Для возмещения причиненного ущерба прокуратура направила исковые заявления в суд и добилась ареста имущества обвиняемых на сумму более 300 млн рублей.

Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Центральный районный суд Сочи для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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