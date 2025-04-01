В Сочи осудили экс-директора компании, присвоившего 865 тыс. за стоянку яхт

Центральный районный суд Сочи признал бывшего руководителя фирмы виновным в присвоении денег.

Установили, что с апреля 2019 по август 2022 года подсудимый, используя свое служебное положение, присваивал денежные средства, которые владельцы маломерных судов платили за стоянку в морском порту Сочи.

Так, собственники яхт платили от 10 до 30 тыс. рублей каждый месяц. При этом злоумышленник эти деньги в кассу и на расчетный счет организации не вносил, а тратил на себя. Общая сумма ущерба составила 865 тыс. рублей.

Суд учел тот факт, что в марте 2024 года мужчина за аналогичное преступление получил три года лишения свободы условно, и приговорил экс-директора к трем годам колонии общего режима. С осужденного также взыскали 865 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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