В Краснодаре из-за ливня затопило гипермаркет «Лента» на Российской

Сильный дождь в краевом центре начался днем 3 апреля. В результате из-за непогоды оказались подтопленными улицы в разных частях Краснодара.

На улице Российской вода зашла в гипермаркет «Лента». Очевидцы сняли произошедшее на камеру и выложили ролик в соцсетях. На кадрах видно, что вода дошла до касс.

Сильно затопило и улицу Алуштинскую, которая находится неподалеку. Местные жители шутят, что теперь здесь можно прокатиться на лодке.

В жилищном комплексе на улице Природной в поселке Знаменском «запыхтел» канализационный люк, по всей видимости, пытаясь справиться с большим потоком воды. В станице Старокорсунской водители рекомендуют не ездить через улицу Уральскую.

Также традиционно «поплыли» улицы Московская, Петра Метальникова, Мусоргского, Российская, Ростовское шоссе.

Как сообщает департамент транспорта Краснодара, специалисты мониторят ситуацию на дорогах, водооткачивающая техника направлена на проблемные участки.

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