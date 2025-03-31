После ливня в Краснодаре вода полилась из электрощита в многоэтажке на Колхозной

С вечера 30 марта в краевой столице идут дожди. В одной из многоэтажек на севере города они привели к проблемам на верхних этажах, рассказали местные жители в соцсетях.

На кадрах видно, что из электрощита в подъезде вытекает вода, на полу собрались лужи. По словам автора видео, такая ситуация в доме на улице Колхозной, 5/1 происходит после дождей уже не первый раз.

«Я собственник квартиры на Колхозной, 5/1. После дождей в очередной раз из электрощитков льется вода. Также было и после обильного таяния снега. УК и директор лично в курсе. И даже в курсе причины. Но для устранения первопричины, а не последствий ничего пока не сделали», — рассказал мужчина.

Он уточнил, что при ливнях заливает 14, 15 и 16 этаж, добавив, что уже отправил обращения в прокуратуру и администрацию.

Как рассказали в Муниципальном центре управления городом, воду на этаже, где был залит электрощит, уже убрали.

«По информации специалистов управления по жилищным вопросам, проблему устранили», — сообщили «Кубань 24» в МЦУ Краснодара.

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