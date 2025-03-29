Штормовое предупреждение из-за ливней с грозой, града и ветра объявили на Кубани

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в Краснодарском краем ожидается неблагоприятная погода, в связи с чем объявлено штормовое предупреждение.

Так, на Кубани во второй половине дня и до конца 30 марта, а также в течение 31 марта ожидаются ливни в сочетании с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий спасатели рекомендуют быть осторожными на улице и следить за целостностью линий электропередачи. При обнаружении обрывов проводов необходимо немедленно сообщать в экстренные службы.

Кроме того, важно помнить об опасности нахождения рядом со стенами домов из-за возможного падения кровельных материалов, а также вблизи рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий.

В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по единому номеру экстренных служб 112 с мобильного телефона, 01 или 101 — для вызова пожарных и спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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