В Туапсе 28 марта побит продержавшийся 32 года температурный рекорд

В пятницу температура воздуха в Туапсе поднялась до рекордных +25,6 °C, превысив предыдущий максимум 1993 года на 3,2 °C.

Среднемесячная температура марта в Туапсе в текущем году достигла +10,3 °C при климатической норме +8,2 °C. Отклонение от нормы составило 2,3 °C, сообщает портал «Погода и климат».

По словам ведущего синоптика Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в субботу, 29 марта, погоду на Кубани сформирует теплый сектор циклона, с центром над юго-западом Причерноморья.

«По-прежнему существенно теплее климатической нормы. Температура воздуха — +21…+23 °C. Ветер восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — написал Леус в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», дожди, сильный ветер и до +25 °C ожидаются в выходные 29 и 30 марта в Краснодарском крае. В выходные утром и днем местами в регионе прогнозируют небольшие осадки, в отдельных районах — туман.

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