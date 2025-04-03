Трактористы неожиданно наткнулись на волчью «свадьбу» в Краснодарском крае

Момент из жизни лесных обитателей запечатлели на территории охотничьих угодий в Отрадненском районе. Свидетелями волчьей «свадьбы» стали трактористы, проводившие сельскохозяйственные работы.

По словам специалистов, «свадьбы» у волков обычно начинаются со второй половины февраля. После них, как правило, пара сохраняет друг другу верность на протяжении всей жизни.

«Схватки и побоища во время волчьего гона — редкость. Обычно этот период у волков проходит тихо и мирно», — рассказали в ГБУ КК «Краснодаркрайохота».

Сотрудники учреждения отметили, что обычно волки не настроены на общение с человеком и без особой необходимости не показываются людям на глаза, однако во всех правилах бывают исключения.

Читайте также: медведь-подросток забрел во двор частного дома в Сочи. Инцидент произошел в селе Нижняя Шиловка Адлерского района курорта. Медведь пришел во двор жилого дома на улице Рижской. Местные жители сняли косолапого на видео, кадры опубликовали в соцсетях.

Подпишись, здесь всегда интересно.