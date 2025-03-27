Медведь-подросток забрел во двор частного дома в Сочи

Инцидент произошел в селе Нижняя Шиловка Адлерского района курорта.

Медведь пришел во двор жилого дома на улице Рижской. Местные жители сняли косолапого на видео, кадры опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, на вид медведю около двух лет. Сочинцы предполагают, что животное отбилось от семьи.

В настоящее время инспекторы Сочинского национального парка решают, что делать с лесным обитателем, сообщают в городских пабликах. Информация уточняется.

Читайте также: медведи пытались напасть на туриста в горах Сочи. По словам очевидцев, это произошло во время похода в Якорную щель в Лазаревском районе. Трое медведей вышли на тропу. Агрессивных хищников снял на видео турист, который пытался убежать. Ему на помощь пришла группа спортсменов.

По словам отдыхающих, они отпугнули животных своей дружной компанией. Во время встречи с медведями никто не пострадал. Туристы отделались легким испугом.

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