В Краснодаре 150 тыс. тюльпанов распустились в Ботаническом саду КубГАУ

В Ботаническом саду имени Косенко начали распускаться порядка 150 тыс. тюльпанов на площади около 5 тыс. кв. м.

Желтые, красные, белые и розовые — такое разнообразие цветов здесь появилось благодаря волонтерам и студентам. Луковицы они высадили еще в прошлом году. Сейчас полюбоваться тюльпановыми полями приходят туристы и жители города.

Как рассказали в соцсетях, с 4 по 6 апреля в Ботаническом саду пройдет «Тюльпаномагия». В парке установят яркие фантазийные композиции: холсты, зеркальные конструкции, цветочную дверь и другие. Также на площадке будут работать фотозоны с искусственным интеллектом для создания креативных снимков. Посетители смогут послушать экскурсию о растениях через аудиогид, доступный по QR-коду.

Читайте также: по итогам 2024 года порядка 20% рынка цветов России пришлось на долю Краснодарского края. Самые активные потребители букетов — мегаполисы: 35% общероссийских продаж приходятся на Москву и Московскую область, еще 15% — на Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

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