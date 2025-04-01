7 опаснейших для кишечника продуктов

Несколько метров этого органа напрямую определяют, насколько спокойна жизнь человека. Поговорим о продуктах, от который лучше воздерживаться, чтобы кишечник не страдал.

Считается, что питаясь любыми продуктами, но в меру, можно сохранить здоровье. И это, в сущности, так. Но столь же бесспорно, что некоторая пища вреднее другой. Самые нежелательные продукты для кишечника — чтоэто?

Газировка

В сладкой газированой воде так много сахара, что в одном стакане напитка может содержаться суточная норма. Это нагрузка для печени и кишечника.

По этой же причине вредны энергетики, содержание сахара в которых просто разрывное, а еще в них стимуляторы — кофеин и таурин — раздражающие перистальтику.

Наконец, углекислый газ в любых газировках тоже не полезен. Его пузырьки раздражают кишечник, усиливают газообразование, что приводит к рефлюксу.

Майонез и подобные соусы

В них слишком много соли и жира. Если каждый день употреблять простые углеводы (например, белый хлеб) с майонезом, можно получить кучу неприятностей, от вздутий до неалкогольной жировой болезни печени. А с больной печенью нагрузка на кишечник сразу повышается.

Обработанное мясо

Колбасы, бекон, сосиски — многие слышали про вред этих продуктов. Действительно, употребление такой пищи может повысить риск колоректального рака на 18%.

Проблема в том, что при горении мяса выделяются полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические амины. Также в производстве таких продуктов задействуют нитриты. Все эти соединения не столь опасны сами по себе, но при частом и чрезмерном потреблении эта комбинация вредна. Да, она позволяет добиться яркого вкуса и позволяет продукту не портиться много времени, но вот из кишечника выводится с трудом и провоцирует воспаления. Надо понимать эти свойства обработанного мяса и употреблять его в меру. ВОЗ признала такое мясо канцерогеном 1-й категории.

Жаренное во фритюре

Вредно не только пережаренное мясо. Картофель, лук, мясо, птица, даже рыба труднее перевариваются, когда жестко пожарены на большом количестве масла. Для подобной пищи с большим количеством масла нужно больше ферментов печени и поджелудочной железы, поэтому в кишечник такая пища часто попадает слишком грубой для человеческого организма.

Такие продукты приводят к появлению холестериновых бляшек и желчных камней, создают большую нагрузку на поджелудочную железу. Постоянное употребление пережаренной пищи сведет ваш кишечник с ума, и расстройства пищеварения могут стать хроническими.

Алкоголь

Крепкая выпивка может приводить к ожогам слизистой ЖКТ. В результате появляются воспаления, и снижается бактериальное разнообразие кишечника. В этой среде замечательно приживаются ненужные, патогенные бактерии. Менее крепкие напитки, например, пиво, тоже вредны, потому что нагружают кишечник не только спиртами, но и процессами брожения.

Соки

Даже соки без искуственного сахара вреднее, чем простые фрукты. В них достаточно естественных сахаров и высокая кислотность, а клетчатки нет. Поэтому и естественных процессов переваривания нет. А раздражение пищеварительного тракта есть. Конечно, автор не призывает бросить натуральные соки — просто употребляйте их осознанно.

Кофе

Наш любимый напиток может наносить своими кислотами вред, сравнимый с уксусом и острыми специями. Как сообщает гастроэнтеролог Мария Бадалян, под воздействием больших количеств кофе повреждается слизистый барьер, уменьшается клеточный контакт в кишечнике. В результате — воспаления.

Злоупотребление ароматным напитком крайне неуместно, а если кофе вызывает у вас резкое ухудшение самочувствия, то, возможно, стоит перейти на натуральный чай и воду.

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