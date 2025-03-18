10 продуктов для укрепления иммунитета весной, которые можно в пост

Позади долгая холодная зима, и самое время поддержать иммунитет, чтобы не подхватить простуду в первый же теплый весенний день.

Во время поста выбор продуктов несколько ограничен, из-за чего привычные источники белка и витаминов исключаются, но все же существует много вариантов, которые помогут поддержать здоровье, укрепить иммунитет и не нарушать при этом традиции.

Орехи

Орехи богаты полезными жирами, витаминами Е и группы B, магнием и цинком. Они помогают мозгу лучше работать, поддерживают нервную систему, защищают клетки от окислительного процесса и укрепляют иммунитет.

Миндаль, грецкие орехи, фундук или кешью можно использовать как перекус, а можно добавлять в салаты, каши или выпечку.

Семена льна и чиа

Эти маленькие семена содержат большое количество омега-3 жирных кислот, клетчатки и антиоксидантов. Семена льна способствуют нормализации работы кишечника, улучшают состояние кожи и волос, а также укрепляют иммунную систему. Чиа известны своими противовоспалительными свойствами и высоким содержанием кальция. Их можно добавлять в каши, смузи или выпечку.

Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты, лимоны и мандарины — настоящие кладези витамина C, который играет ключевую роль в поддержании иммунной системы, помогая бороться с инфекциями и вирусами. Цитрусовые также богаты флавоноидами — они обладают антиоксидантными свойствами и защищают клетки от повреждений.

Свекла и морковь

Свекла содержит большое количество железа, витаминов С и группы В, фолиевой кислоты и антиоксидантов. Она помогает поддерживать уровень гемоглобина в крови, улучшает кровообращение и укрепляет стенки сосудов. Также в свекле есть бетаин, который способствует детоксикации печени и улучшению пищеварения. Если кажется, что кроме борща и винегрета свекла никуда не пригодится, то попробуйте свежевыжатый свекольный сок или салат из вареной свеклы.

Морковь богата бета-каротином, который превращается в организме в витамин A, важный для здоровья кожи и слизистых оболочек, выполняющих барьерную функцию против инфекций. А из свеклы и моркови можно сделать отличный салат.

Квашеная и морская капуста

Традиционная для русской кухни квашеная капуста отлично подходит для поддержания здоровья в пост — она богата пробиотиками, которые помогают нормализовать микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет. А витамин C, содержащийся в капусте, сохраняется даже после ферментации.

Морская капуста же содержит много йода, который помогает организму поддерживать нормальную работу щитовидной железы и укрепляет общий тонус организма. Также в морской капусте много витаминов А, Е и группы В, которые важны для кожи, волос и зрения.

Зелень

Шпинат богат витаминами K, A, C и фолиевой кислотой — он помогает укрепить кости, улучшить зрение и повысить уровень энергии. Содержащиеся в нем антиоксиданты защищают организм от свободных радикалов и способствуют укреплению иммунитета. Шпинат можно добавлять в салаты, супы или использовать в качестве гарнира.

Аналогичными полезными свойствами обладает и другая зелень, в том числе руккола, петрушка, капуста кейл и укроп.

Чеснок

Чеснок на протяжении многих лет известен как одно из лучших антибактериальных и противовирусных средств. В нем содержится аллицин — именно он помогает бороться с инфекциями и повышает сопротивляемость организма к вирусам. Чеснок можно добавлять в супы, салаты и закуски, а если не боитесь специфического вкуса и аромата, то и есть в чистом виде.

Мед

Натуральный мед — практически природный антибиотик и иммуностимулятор: он богат аминокислотами, ферментами и микроэлементами, которые помогают организму справляться с простудами и вирусами.

Имбирь

Имбирь обладает согревающим эффектом, противовоспалительным, антиоксидантным и антисептическим свойствами. Он стимулирует кровообращение, улучшает пищеварение и помогает бороться с воспалениями. Имбирь можно добавлять в блюда либо в чай с медом и лимоном.

Бобовые

Горох, фасоль, чечевица и нут содержат большое количество белка, железа и цинка, необходимых для нормального функционирования иммунной системы. Бобовые также богаты клетчаткой, улучшающей пищеварение.

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