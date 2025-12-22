Почему творог — суперфуд? Польза и вред популярного продукта

Диетологи относятся к популярному маркетинговому термину «суперфуд» скептически. Вообще эта модная концепция «чудо продуктов» весьма условна. Тогда, как очень высокая пищевая ценность творога признана всеми без исключения.

Действительно, творог — продукт низкокалорийный, но при этом практически полностью состоит из белка. Есть в нем место и колоссальному количеству кальция, витаминов, минералов. Других биологически активных соединений в твороге тоже предостаточно. Но, как и любую «молочку» не нужно записывать творог в абсолютно безопасные продукты. Сколько есть в твороге плюсов, столько можно насчитать и минусов. Давайте попробуем разобраться со всей этой «арифметикой».

Источник протеина

То, без чего невозможен набор мышечной массы — протеин или белок и есть главная «суперсила» творога.

Творог содержит целых два типа белка. Примерно на 80% творог состоит из казеина. Его еще называют медленным белком, потому, что он усваивается долго, дает чувство сытости и постоянно поставляет в мышцы аминокислоты.

Быстрый белок, он же сывороточный протеин, напротив усваивается быстро. И так же «реактивно» восстанавливает мышцы, после тренировок и вообще после физических нагрузок.

Поэтому творог может быть идеальным завтраком или ужином. Он же — полезный перекус. Это знают и используют спортсмены, а также те, кто стремится похудеть, нарастить или сохранить мышечную массу. Для них творог занимает лидирующие позиции в списке полезных продуктов.

Месторождение кальция

Для крепких зубов и костей кальций можно добывать из таблеток и биодобавок, но настоящие его «залежи» находятся в твороге. Кроме предотвращения остеопороза, укрепления скелета и зубов, кальций, полученный из творога, стимулирует нервную систему, помогает сокращению мышц.

Витамины и минералы в концентрированных дозах

Не кальцием единым и не только белком богат творог. Содержащийся в нем фосфор в тандеме с кальцием работает для здоровья наших костей.

Мощный антиоксидант селен защищает клетки от повреждений.

Рибофлавин, он же витамин B2, активно преобразовывает пищу в энергию. А без витамина B12 невозможно представить здоровую нервную систему и кроветворные процессы.

Из жизни пробиотиков

Если творог произведен с использованием заквасок, если он живой и непастеризованный — в нем обитают самые полезные молочнокислые бактерии. Попадая в организм вместе с творогом, они тут же берутся за здоровье кишечника и улучшение его микрофлоры. Они четко выполняют свою задачу — усвоение питательных веществ и укрепление нашего иммунитета.

Помощь в контроле веса

В твороге удивительное сочетание питательных веществ. Жиров — умеренно. Углеводов совсем мало. Белка — много. Поэтому творог — идеальный продукт для всевозможных «весосбрасывательных» диет.

Он быстро и надолго прогоняет чувство голода. Дает организму необходимую энергию для полноценной жизни. Снижает общее количество потребляемых калорий.

Польза для здоровья в целом

Калий, присутствующий в составе творога, помогает контролировать избыток натрия. Тем самым снижает артериальное давление. Содержащийся в твороге холин, помогает печени выводить токсины из организма. И делает это бережно.

Осторожно! Творог!

Несмотря на всю свою очевидную пользу, употребления творога имеет противопоказания. Он подходит не всем и не всегда.

Индивидуальная непереносимость

Лактозы в твороге гораздо меньше, чем в молоке. Но она все же в нем присутствует. Человек с тяжелой формой непереносимости лактозы будет, как минимум, испытывать дискомфорт, со всеми этими вздутиями и газообразованием.

Выход все же есть. Можно выбрать безлактозный вариант творога. Или попробовать экспериментировать с его очень жирными сортами. Лактозы в них значительно меньше. При аллергии на молочный белок, тот самый казеин, творог противопоказан полностью.

Высокое содержание соли

Для усиления вкуса и для увеличения сроков годности, производители могут добавлять в творог соль. Избыток натрия чреват отеками и повышением артериального давления.

Покупателю остается только внимательно читать состав приобретаемого продукта и выбирать малосоленые варианты. Можно готовить домашний творог самостоятельно. Это, кстати, несложно.

Риски переедания и получения лишних калорий

Если вы решили ввести в рацион творог с целью похудеть — внимательно следите за жирностью продукта.

Обезжиренный (0-1%), хорош для строгой диеты. Но некоторые витамины, содержащиеся в нем, например, A и E требуют жиров для усвоения.

Классический (5-9%), считается оптимальным балансом пользы, вкуса и калорийности. Жиры, как раз и помогают усваиваться кальцию и витаминам.

Жирный (18% и выше) — пожалуй самый вкусный, но и самый калорийный. Если вы активно занимаетесь спортом, а за весом особо не следите — это ваш вариант.

Кому добавки?

Не нужно путать «суперфуд» с десертом. В некоторые творожные продукты, особенно в сырки и творожные массы, производители добавляют растительные жиры, сахар, усилители вкуса, консерванты и ароматизаторы. Это вкусно, но польза от такого творога — сомнительна.

Кроме молока и закваски настоящему творогу ничего не нужно. Всегда изучайте состав!

