В Сочи в отеле на курорте «Роза Хутор» рухнул потолок

Видео t.me/sochitypical

Инцидент произошел в одном из отелей. Видеозапись с места событий утром 25 июля выложили в соцсети очевидцы.

Кадры запечатлели момент обрушения потолка парадного входа. Сообщается, что никто не пострадал, и, судя по установленным вокруг входа предупреждающим конусам, для администрации отеля инцидент не стал неожиданностью. Предполагается, что причиной обрушения могли стать залповые дожди, прошедшие на выходных на курорте.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», удар стихии обрушился на Сочи 22 июля. К ночи 23 июля на курорте были затоплены первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги. На улице Донской обнаружили тело утонувшей женщины. Предположительно, она застряла между забором и машиной, и ее накрыло потоком воды. СК начал проверку.

На улице Цюрупы на семь припаркованных машин рухнула подпорная стена. Спасатели в ночь на 24 июля извлекли из заблокированных водой машин 30 пострадавших, в том числе 10 детей. Также спасатели помогли заблокированным в затопленном цокольном помещении на улице Гагарина. Из затопленного ТРЦ «МореМолл» эвакуировали посетителей. ТРЦ закрыли на несколько дней для ликвидации последствий подтопления.