В Сочи спасатели во время разгула стихии вытащили из унесенных машин 30 человек

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Спасатели сочинского отряда «Кубань-СПАС» в ночь на 24 июля вытаскивали из заблокированных водой автомобилей людей. Из машин спасли 30 пострадавших, в том числе 10 детей.

Спасатели во время сильнейшего ливня эвакуировали людей из транспортных средств, унесенных потоками ливневой воды на улице Донской. Они делали веревочные перила и помогали горожанам перебираться в безопасные места.

А днем ранее — вечером 22 июля во время ливня в Лазаревском районе Сочи из мини-гостиницы в Лоо эвакуировали восемь человек, среди которых шестеро детей. Всех благополучно доставили в администрацию поселка, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

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