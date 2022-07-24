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В Сочи спасатели во время разгула стихии вытащили из унесенных машин 30 человек

Происшествия
24.07.2022 15:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spasateli-vo-vremya-razgula-stihii-vytashhili-iz-unesennyh-mashin-30-chelovek
В Сочи спасатели во время разгула стихии вытащили из унесенных машин 30 человек
Фото t.me/mingochskk

Спасатели сочинского отряда «Кубань-СПАС» в ночь на 24 июля вытаскивали из заблокированных водой автомобилей людей. Из машин спасли 30 пострадавших, в том числе 10 детей.

Спасатели во время сильнейшего ливня эвакуировали людей из транспортных средств, унесенных потоками ливневой воды на улице Донской. Они делали веревочные перила и помогали горожанам перебираться в безопасные места.

А днем ранее — вечером 22 июля во время ливня в Лазаревском районе Сочи из мини-гостиницы в Лоо эвакуировали восемь человек, среди которых шестеро детей. Всех благополучно доставили в администрацию поселка, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Читайте также: в Сочи спасатели ночью вызволили людей, заблокированных потоком воды в цоколе.

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