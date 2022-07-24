В Сочи спасатели ночью вызволили людей, заблокированных потоком воды в цоколе

В Сочи спасатели ночью вызволили людей, заблокированных потоком воды в цоколе

В затопленном цокольном помещении на улице Гагарина в ночь на 24 июля оказались заблокированными мужчина и женщина. Входную дверь придавило мощнейшим потоком ливневых стоков, и открыть ее было невозможно. Пострадавшие позвонили спасателям.

Так как все штатные спасатели были на выездах, на место происшествия выехали лично начальник отряда ЮРПСО МЧС России Андрей Пазынич и его заместитель Юрий Фомин.

По прибытии они пытались докричаться до людей, однако было очень плохо слышно. Помещение затопило почти полностью, люди были в воде. Спасателям удалось выломать решетку вентиляции. Затем с помощью гидравлического инструмента они отжали дверь.

«Воды было по верхний край двери — и внутри, и снаружи — они, наверное, на чем-то стояли. Чтобы выбраться из этого помещения, нужно было не просто проплыть под водой 15 см (ширину стенки) — проем оказался длинный, они далеко от входа находились. Я до них дотянулся кончиками пальцев, то есть, нырнуть им нужно было по расстоянию — на всю длину моей руки. Брал за руку и подтягивал под водой к выходу», — рассказал Юрий Фомин.

Во время спасения людей пожарные расчеты откачивали воду насосом.

После обессиленных и замерзших пострадавших незамедлительно передали медикам. Кроме того, что они долгое время провели в холодной воде, пострадавший мужчина рассказал, что их еще и ударило током, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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