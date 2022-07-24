На месте обвала подпорной стены в Сочи ввели режим ЧС

Фото t.me/chepsochi

Во время ливня 23 июля на улице Цюрупы, 13 сошел оползень. Подпорная стена обрушилась на семь машин. Люди не пострадали. Однако поврежден газопровод, поэтому дом отключили от газоснабжения.

Ночью на место ЧП выезжал глава Сочи Алексей Копайгородский. Он взял ситуацию под личный контроль. Сейчас территорию дома расчищают от бетонных обломков.

Кроме того, в городе завершаются работы по восстановлению электроснабжения — остаются отдельные локальные отключения.

«Мы работаем большой командой — более 1 тыс. специалистов и 400 единиц техники. Нам помогают более 100 волонтеров. Постараемся сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки привести город в порядок», — написал Копайгородский в Telegram.

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