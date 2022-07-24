В Сочи запустили горячую линию для пострадавших от стихии граждан

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Вечером 23 июля в центре курортного города выпало 76 мм осадков. Эпицентром удара стихии стал район улицы Донской. Утром 24 июля начались подворовые обходы всех территорий, попавших в зону выпадения осадков.

Мэрия Сочи находится на связи с жителями и управляющими кампаниями. Запущена горячая линия для пострадавших граждан по всем вопросам.

Горячая линия администрации города Сочи:

— 8 (966) 770-21-73.

Людям помогут собрать бумаги на выплаты и восстановить утраченные документы, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский в Telegram.

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