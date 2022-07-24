В Сочи во время ливня подпорная стена обрушилась на семь машин

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В Сочи 23 июля на улице Цюрупы, 13 из-за осадков разрушило подпорную стену, она придавила рядом стоящие 7 машин. Людей в них не было. Эвакуация не потребовалась. Сейчас там расчищают придомовую территорию.

Повреждена труба подвода газа к дому. Власти готовят документы для ввода режима локального ЧС.

В Центральном районе Сочи выпало 76 мм осадков, из них 55 мм — за два часа. На территории были подтоплены практически все улицы, пострадало дорожное полотно или инфраструктура. Зарегистрировали 16 улиц, требующих особого внимания.

Пострадало большое количество автомобилей от потоков воды, многие пришли в негодность. Сотрудники ГИБДД зафиксировали серьезные повреждения более 50 машин, оформили ДТП, их убрали с основной части улицы Донской.

За ночь в Сочи нормализовали движение и очистили дороги, что позволило людям разъехаться.

За время ливней — 22 июля — эвакуировали только одну семью в Лазаревском районе, но когда вода ушла, они вернулись домой. В Центральном районе — 23 июля — в пункт временного размещения никто не обращался, сообщил заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Игорь Шержуков.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 22 июля Сочи начал заливать сильнейший ливень. Сначала затопило Лазаревский район, а вечером 23 июля Хостинский и Центральный.