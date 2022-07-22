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Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень

Происшествия
23.07.2022 00:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/lazarevskij-rajon-sochi-zatopil-moshhnyj-liven
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Фото t.me/sochi_today

Жители поселка Лазаревское с 22:00 22 июля оказались заложниками стихии. Улицы затопило, дороги превратились в бурные реки. При этом дождь продолжается, уже с меньшей интенсивностью.

Из-за воды на дорогах образовались заторы, некоторые водители резко меняют маршрут, понимая, что не «проплывут» через поток. Автомобилисты стараются перепарковать свои машины выше. Наибольшее скопление воды наблюдается на трассе в районе железнодорожной станции Лазаревское.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На месте находятся оперативные службы.

Сейчас вода в Лазаревском районе постепенно уходит естественным путем.

«За ситуацией на реках следят мониторинговые группы. Работает оперативный штаб под председательством главы Сочи. В случае необходимости населению будет оказана всесторонняя помощь. В остальных районах Большого Сочи интенсивные осадки не наблюдаются», — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи до конца дня 23 июля действует штормовое предупреждение. На курорте прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможен резкий подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема.

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