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В Сочи из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах

Общество
21.07.2022 20:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-iz-za-nepogody-zapretili-kupatsya-na-vseh-plyazhah
Фото пресс-службы администрации Сочи

На ближайшие три дня в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и ветра. По прогнозу синоптиков, погода испортится и в Сочи.

Есть опасность формирования смерчей над морем. Также есть риск резкого подъема воды в реках и схода селевых потоков.

«Все городские пляжи должны быть закрыты для купания. Также необходимо ограничить работу природных объектов показа в национальном парке и заповеднике на время действия штормового предупреждения», — заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Глава курорта поручил главам внутригородских районов оповестить население о надвигающей непогоде и организовать посты наблюдения за руслами рек.

Оперативный штаб города продолжает работать в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: Краснодарский край ждут опасные подъемы уровней рек и морские смерчи.

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