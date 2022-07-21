Краснодарский край ждут опасные подъемы уровней рек и морские смерчи
Общество
21.07.2022 10:58
В период с 09:30 до 11:30 в четверг 21 июля до 23 июля в регионе могут пройти сильные дожди вплоть до ливней с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с.
На реках бассейна Кубани в Отрадненском, Мостовском и Лабинском районах и реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды.
На участке от Анапы до Магри могут образоваться смерчи над морем, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
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