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Краснодарский край ждут опасные подъемы уровней рек и морские смерчи

Общество
21.07.2022 10:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-zhdut-opasnye-podemy-urovnya-rek-i-morskie-smerchi
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В период с 09:30 до 11:30 в четверг 21 июля до 23 июля в регионе могут пройти сильные дожди вплоть до ливней с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с.

На реках бассейна Кубани в Отрадненском, Мостовском и Лабинском районах и реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды.

На участке от Анапы до Магри могут образоваться смерчи над морем, сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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