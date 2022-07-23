В Сочи сильнейший ливень затопил первые этажи зданий, цоколи, дворы и дороги

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Сильный дождь прошел на курорте вечером 23 июля. Это привело к подтоплению территорий в Центральном и Хостинском районах.

«Сильнейший ливень привел к затоплениям территорий — дорог, придомовых территорий, цокольных и первых этажей зданий», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Известно, что на станции скорой помощи по улице Гагарина затопило подвал. Оперативные службы уже начали откачивать воду в здании.

Наиболее серьезная ситуация с подтоплениями сейчас наблюдается на улице Донской. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского там разворачивают выездной оперативный штаб. Глава курорта лично координирует ход устранения последствий стихии.

Поднялся уровень воды в горных реках: Мацеста, Кудепста, Хоста, Бзугу. Там сработали датчики опасный явлений.

Жителей и гостей Сочи заранее предупреждали о надвигающейся непогоде. Устранять последствия разгула стихии на курорте готовы более 1,1 тыс. человек и почти 400 единиц техники.

Дороги курорта также оказались серьезно затоплены. Движение транспорта парализовано. На некоторых улицах города бурные потоки воды уносят и даже переворачивают автомобили.

Из-за затопления дороги временно перекрыли движение на участке между 7 и 8 тоннелями на трассе А-148. На месте работает бригада специалистов. Сотрудники следят за безопасностью людей и состоянием оборудования, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Сообщается, что дождь в Сочи закончился. Вода постепенно сходит с улиц.

В пресс-службе «Водоканала» Сочи сообщили, что из-за непогоды произошел технический сбой на электрооборудовании станции «Пасечная». Из-за этого у жителей Центрального района могут возникнуть перебои с водоснабжением.

На время проведения восстановительных работ воду могут отключить на 30 улицах, в том числе на Донской, Виноградной, Чехова, Санаторной, Крымской, Тельмана, Пирогова, Госпитальной, Анапской и Восточной.

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