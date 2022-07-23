В Сочи из-за подтоплений начали подворовой обход
Вечером 22 июля в Лазаревском районе за два часа выпало 89 мм осадков. В результате подтопило 14 дворов частных домов и две многоэтажки.
«Специалисты администрации Лазаревского района начали подворовый обход территорий, пострадавших от непогоды», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.
Специалисты оценивают причиненный ущерб и выясняют, какая помощь необходима жителям.
Коммунальщики расчищают забитые ливневки, чтобы воды уходила быстрее. Произошли локальные повреждения воздушных линий электропередачи, которые питают Центральный район Сочи и Дагомыс. Аварийные бригады оперативно выезжают по заявкам жителей.
На федеральных трассах выставили технику. Водителей Сочи призвали до конца суток воздержаться от поездок.
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