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В Сочи из-за подтоплений начали подворовой обход

Общество
23.07.2022 10:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-lazarevskom-rajone-sochi-iz-za-podtoplenij-nachali-podvorovoj-obhod
В Сочи из-за подтоплений начали подворовой обход
Фото пресс-службы администрации Сочи.

Вечером 22 июля в Лазаревском районе за два часа выпало 89 мм осадков. В результате подтопило 14 дворов частных домов и две многоэтажки.

«Специалисты администрации Лазаревского района начали подворовый обход территорий, пострадавших от непогоды», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

Специалисты оценивают причиненный ущерб и выясняют, какая помощь необходима жителям.

Коммунальщики расчищают забитые ливневки, чтобы воды уходила быстрее. Произошли локальные повреждения воздушных линий электропередачи, которые питают Центральный район Сочи и Дагомыс. Аварийные бригады оперативно выезжают по заявкам жителей.

На федеральных трассах выставили технику. Водителей Сочи призвали до конца суток воздержаться от поездок.

Читайте также: в Сочи и Краснодаре после сильных дождей подтопило 23 двора, 5 многоэтажек и дороги.

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