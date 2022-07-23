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В Сочи и Краснодаре после сильных дождей подтопило 23 двора, 5 многоэтажек и дороги

Происшествия
23.07.2022 09:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-i-krasnodare-posle-silnyh-dozhdej-podtopilo-23-dvora-5-mnogoetazhek-i-dorogi
В Сочи и Краснодаре после сильных дождей подтопило 23 двора, 5 многоэтажек и дороги
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сильный ливень обрушился на Краснодарский край 22 июля. В результате в регионе местами произошли подтопления.

Так, в Краснодаре за день поступили заявки о подтоплении 16 придомовых территорий частных дворов и 3 многоквартирных домов. Также подтопило 42 участка автодорог. Воду с дорог откачали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Подтопления также зафиксировали в Сочи. В Лазаревском районе за два часа выпало 89 мм осадков. В результате подтопило 2 многоквартирных дома и 7 придомовых территорий у частных домов, а также два участка федеральной автодороги А-147. К утру 23 июля вода с трассы сошла.

По данным системы мониторинга «Эмерсит» на реках Лазаревского района: Лоо, Западный Дагомыс и Годли, наблюдались колебания воды, местами до неблагоприятных отметок.

Всего к ликвидации последствий разгула стихии на Кубани привлекли 122 человека и 33 единицы техники. Ситуация находится на особом контроле краевого ГУ МЧС.

Штормовое предупреждение по непогоде действует в регионе до конца суток 23 июля. Жителей и гостей Краснодарского края просят соблюдать все необходимые меры предосторожности.

При возникновении ЧС нужно звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40.

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