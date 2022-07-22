В Сочи после ночного дождя уровень воды в реках приблизился к опасным отметкам

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Сочи в ночь на 22 июля попал под удар стихии. Сильные дожди прошли в разных районах Сочи. В Лазаревском районе выпало 23 мм осадков. Уровень воды в реках приближается к опасным отметкам.

В настоящее время дожди продолжаются в Центральном и Хостинском районах. Циклон движется в сторону Адлерского района.

Также наблюдаются локальные скопления воды в разных частях города. На федеральной дороге в направлении Лоо они также отмечались, но в настоящее время вода ушла. Затруднений движения нет.

По поручению мэра Алексея Копайгородского в Сочи круглосуточно работает межведомственный оперативный штаб. Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности.

Население информировали о правилах предосторожности при ЧС через громкоговорители экипажей ДПС и ППС. На территориях у рек и водоемов работали спасатели, представители районных администраций и полиция.

На курорте до конца дня и 23 июля действует штормовое предупреждение. Прогнозируются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а также шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с. На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На участке Магри — Веселое есть опасность формирования смерчей.

Жителям и гостям курорта рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи не работают, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В случае возникновения ЧС рекомендуют обращаться по телефонам 010, 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи из-за непогоды запретили купаться на всех пляжах.