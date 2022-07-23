Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Во время разгула стихии в Сочи погибла женщина

Происшествия
24.07.2022 02:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/vo-vremya-razgula-stihii-v-sochi-pogibla-zhenshhina
Во время разгула стихии в Сочи погибла женщина
Фото из соцсетей

Тело погибшей было обнаружено после ливня в ночь на 24 июля на улице Донской. По словам очевидцев, она застряла между машиной и забором, и ее накрыло потоком воды. Информацию о гибели человека из-за залповых осадков подтвердил мэр Сочи Алексей Копайгородский после оперативного штаба.

«К большому сожалению у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — сообщается в официальном Telegram-канале главы Сочи.

Кроме того, мэр сообщил, что из-за затопления подстанции много жителей остаются без света. Соцобъекты запитали от генераторов. Бригады ресурсоснабжающих организаций усиленными составами устраняют аварийные ситуации.

На основных магистралях движение восстановлено. Вода с дорог и открытых территорий уходит естественным путем. Из подвалов и цокольных этажей ее выкачивает спецтехника. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева продолжает работать оперативный штаб.

«Мы задействовали все возможные силы — это больше 1 тыс. специалистов, больше 400 единиц техники. Работы будем вести всю ночь, штаб работает круглосуточно, спать из городских служб сегодня не будет никто. Мы обязуемся справиться к утру. Берегите себя и своих близких. Пока окончательно прогноз неблагоприятных погодных явлений с территории курорта не уходит», — добавил Алексей Копайгородский.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за ливня в Сочи поднялся уровень воды в горных реках: Мацеста, Кудепста, Хоста, Бзугу. Там сработали датчики опасный явлений.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. IKEA снова приостановила онлайн-распродажу в России
  3. В Анапе полицейские нашли на парковке гипермаркета потерявшегося 3-летнего ребенка
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Геленджике на пляже умерла женщина
В Геленджике на пляже умерла женщина
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку»
ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку»
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Отравившихся в аквапарке Анапы отдыхающих готовят к выписке из больницы
Отравившихся в аквапарке Анапы отдыхающих готовят к выписке из больницы
Прямой эфир
Мы в соцсетях