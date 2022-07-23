Во время разгула стихии в Сочи погибла женщина

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Тело погибшей было обнаружено после ливня в ночь на 24 июля на улице Донской. По словам очевидцев, она застряла между машиной и забором, и ее накрыло потоком воды. Информацию о гибели человека из-за залповых осадков подтвердил мэр Сочи Алексей Копайгородский после оперативного штаба.

«К большому сожалению у нас есть жертвы. Погибла женщина. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким», — сообщается в официальном Telegram-канале главы Сочи.

Кроме того, мэр сообщил, что из-за затопления подстанции много жителей остаются без света. Соцобъекты запитали от генераторов. Бригады ресурсоснабжающих организаций усиленными составами устраняют аварийные ситуации.

На основных магистралях движение восстановлено. Вода с дорог и открытых территорий уходит естественным путем. Из подвалов и цокольных этажей ее выкачивает спецтехника. По поручению губернатора Вениамина Кондратьева продолжает работать оперативный штаб.

«Мы задействовали все возможные силы — это больше 1 тыс. специалистов, больше 400 единиц техники. Работы будем вести всю ночь, штаб работает круглосуточно, спать из городских служб сегодня не будет никто. Мы обязуемся справиться к утру. Берегите себя и своих близких. Пока окончательно прогноз неблагоприятных погодных явлений с территории курорта не уходит», — добавил Алексей Копайгородский.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за ливня в Сочи поднялся уровень воды в горных реках: Мацеста, Кудепста, Хоста, Бзугу. Там сработали датчики опасный явлений.