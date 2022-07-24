СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
Происшествия
24.07.2022 09:13
В Сочи следователи начали доследственную проверку по факту гибели женщины во время непогоды в ночь на 24 июля.
По предварительным данным, вечером 23 июля женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной. Ливневым потоком снесло один из припаркованных автомобилей. Машина начала неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между автомобилем и дорожным ограждением.
Назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти женщины. Устанавливается личность погибшей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело погибшей было обнаружено после ливня в ночь на 24 июля на улице Донской. По словам очевидцев, она застряла между машиной и забором, и ее накрыло потоком воды.
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