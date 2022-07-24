Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи

Происшествия
24.07.2022 09:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-vyyasnyaet-obstoyatelstva-gibeli-zhenshhiny-pri-potope-v-sochi
СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
Фото t.me/livesochi

В Сочи следователи начали доследственную проверку по факту гибели женщины во время непогоды в ночь на 24 июля.

По предварительным данным, вечером 23 июля женщина находилась вблизи пересечения улиц Донской и Пасечной. Ливневым потоком снесло один из припаркованных автомобилей. Машина начала неконтролируемое движение, и женщина оказалась заблокирована между автомобилем и дорожным ограждением.

Назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти женщины. Устанавливается личность погибшей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», тело погибшей было обнаружено после ливня в ночь на 24 июля на улице Донской. По словам очевидцев, она застряла между машиной и забором, и ее накрыло потоком воды.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  2. СК выясняет обстоятельства гибели женщины при потопе в Сочи
  3. В Геленджике на пляже умерла женщина
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В Сочи восстановили движение на участках федеральных трасс, пострадавших от ливня
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
Лазаревский район Сочи затопил мощный ливень
В Геленджике на пляже умерла женщина
В Геленджике на пляже умерла женщина
ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку»
ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку»
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Прямой эфир
Мы в соцсетях