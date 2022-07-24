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ТРЦ «МореМолл» в Сочи закрыли на несколько дней для ликвидации последствий ливня

Происшествия
24.07.2022 14:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/trts-moremoll-v-sochi-zakryli-na-neskolko-dnej-dlya-likvidatsii-posledstvij-livnya
ТРЦ «МореМолл» в Сочи закрыли на несколько дней для ликвидации последствий ливня
Фото t.me/gorodsochi

Торговый центр в Сочи закрыли для посещения с утра 24 июля. Ночью оттуда пришлось эвакуировать людей из-за подтоплений. Посетители не могли покинуть здание и около часа находились в обесточенном центре, пока не приехали спасатели.

В связи с аварией в распределительной подстанции ТРЦ «МореМолл» отключен от электроснабжения. Затоплена подземная парковка. Сотрудники центра продолжают устранять последствия стихии.

«О возобновлении работы мы сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщается в Telegram-канале торгового центра.

Читайте также: в Сочи спасатели ночью вызволили людей, заблокированных потоком воды в цоколе.

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