ТРЦ «МореМолл» в Сочи закрыли на несколько дней для ликвидации последствий ливня

Фото t.me/gorodsochi

Торговый центр в Сочи закрыли для посещения с утра 24 июля. Ночью оттуда пришлось эвакуировать людей из-за подтоплений. Посетители не могли покинуть здание и около часа находились в обесточенном центре, пока не приехали спасатели.

В связи с аварией в распределительной подстанции ТРЦ «МореМолл» отключен от электроснабжения. Затоплена подземная парковка. Сотрудники центра продолжают устранять последствия стихии.

«О возобновлении работы мы сообщим дополнительно. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщается в Telegram-канале торгового центра.

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