В случае ЧП в Краснодаре оперативно разместить жителей готовы 53 бомбоубежища

На территории краевой столицы расположено 215 защитных сооружений гражданской обороны.

По данным мэрии, среди них 58 укрытий являются муниципальными, 16 — краевыми, 122 убежища находятся в федеральной собственности и 19 — в частной.

«Из городских сооружений 53 готовы или могут быть подготовлены в течение суток к приему жителей», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В мэрии уточнили, что для укрытия населения планируют использовать и переоборудовать под защитные сооружения 4 тыс. 39 подвальных помещений многоэтажек, 19 подземных пешеходных переходов, 16 подземных автостоянок и восемь подземных этажей торгово-развлекательных центров.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный хлопок разбудил жителей центра Краснодара 26 мая в 4:17. В здании на улице Морской повреждены окна и кровля. В пятиэтажке № 77/1 на соседней улице Гаражной частично выбиты окна, а в частном доме повреждена кровля.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал. Предположительный прилет БПЛА попал на видео. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам информации.

Мэр Краснодара сообщил, что окна в пятиэтажке заменят в кратчайшие сроки. Также, по его словам, кровля многоэтажки на улице Гаражной не повреждена. В пострадавшем от хлопка частном доме начали затягивать поврежденную кровлю временной пленкой. К ремонту планируют приступить 27 мая.

Позже в соцсетях появилась информация о беспилотнике в районе стадиона «Краснодар». В экстренных службах назвали информацию фейком. Губернатор Краснодарского края заявил, что причиной происшествия на улице Морской стало падение двух беспилотников.