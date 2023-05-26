Губернатор призвал жителей Краснодара сохранять спокойствие

Громкий хлопок прозвучал 26 мая в 4:17 в районе дома № 54/2 на улице Морской.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию и призвал жителей города сохранять спокойствие.

«В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям — сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации», — написал Кондратьев в Telegram.

По словам главы края в настоящее время на улице Морской работают экстренные службы и правоохранительные органы. Выясняются причины произошедшего. Жертв и пострадавших нет. По поручению губернатора на месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов.

В МЦУ Краснодара сообщили, что информация об эвакуации людей на улице Морской не соответствует действительности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в здании на улице Морской повреждены кровля и окна, горения нет. В пятиэтажном доме № 77/1 на улице Гаражной частично повыбивало окна, а в соседнем частном доме повреждена кровля.