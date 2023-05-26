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Губернатор призвал жителей Краснодара сохранять спокойствие

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gubernator-prizval-zhitelej-krasnodara-sohranyat-spokojstvie?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Губернатор призвал жителей Краснодара сохранять спокойствие
Вениамин Кондратьев. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Громкий хлопок прозвучал 26 мая в 4:17 в районе дома № 54/2 на улице Морской.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал ситуацию и призвал жителей города сохранять спокойствие.

«В социальных сетях распространяется много разной информации и видео. Убедительная просьба ко всем жителям — сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации», — написал Кондратьев в Telegram.

По словам главы края в настоящее время на улице Морской работают экстренные службы и правоохранительные органы. Выясняются причины произошедшего. Жертв и пострадавших нет. По поручению губернатора на месте находится мэр Краснодара Евгений Наумов.

В МЦУ Краснодара сообщили, что информация об эвакуации людей на улице Морской не соответствует действительности.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в здании на улице Морской повреждены кровля и окна, горения нет. В пятиэтажном доме № 77/1 на улице Гаражной частично повыбивало окна, а в соседнем частном доме повреждена кровля.

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