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Сильный хлопок прозвучал на улице Морской в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnyj-hlopok-prozvuchal-na-ulitse-morskoj-v-krasnodare
Сильный хлопок прозвучал на улице Морской в Краснодаре
Фото t.me/emnaumov/1047

Хлопок был слышен 26 мая в 4:17 в районе дома № 54/2 на улице Морской.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что на месте работают экстренные службы. По предварительной информации никто не пострадал.

«Зафиксировано повреждение кровли здания и окон, горения нет», — сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

На место происшествия прибыл мэр Краснодара Евгений Наумов. Он сообщил, что повреждены офисное здание и жилой дом.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы. Устанавливается причина произошедшего. Прошу жителей соблюдать спокойствие», — сказал Наумов.

Глава Краснодара также сообщил, что в пятиэтажном доме № 77/1 на улице Гаражной частично повыбивало окна, а в соседнем частном доме повреждена кровля.

«После работы экстренных служб приступим к восстановлению поврежденных зданий», — написал мэр Краснодара в Telegram.

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