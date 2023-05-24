В Краснодаре произошел хлопок газа в многоэтажке, эвакуировали 56 человек

Инцидент произошел вечером 24 мая в многоквартирном доме на улице Клинической, 18 в квартире на пятом этаже в районе Чистяковской рощи.

Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил в Telegram, что в жилом доме на Клинической произошел хлопок газа. В здании есть разрушения.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в многоэтажке на улице Клинической в 17:22 произошло возгорание площадью 80 кв. метров. Спасатели прибыли на место через 9 минут и локализовали пожар на площади 100 кв. метров. Пожар в жилом доме на Клинической ликвидируют 123 человека и 36 единиц техники.

В 18:30 пожарные ликвидировали открытое горение. В 19:10 пожар в квартире полностью потушили.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Из многоэтажки эвакуировали 45 человек.

По факту хлопка бытового газа в жилом доме на улице Клинической прокуратура организовала проверку.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Прокурор Центрального административного округа Сергей Прихленко выехал на место происшествия», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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