Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара

Сильный хлопок, от которого в домах дрожали стекла, прозвучал в Краснодаре 3 марта около 12:20.

Звук слышали в микрорайоне Гидростроителей, Фестивальном микрорайоне, на Западном обходе, в районе Красной Площади, в Музыкальном микрорайоне, на улицах Вишняковой, Селезнева, Димитрова. Также сообщения о хлопке поступали из хутора Ленина и поселка Яблоновского. В соцсетях жители Краснодара рассказали, что хлопок был очень мощным.

«Я в кресле как раз сидела, читала. Так кресло в стороны несколько раз колыхнуло», — написала жительница ФМР.

В одном из домов на улице Агрохимической от хлопка распахнулась балконная дверь. При этом ряд пользователей соцсетей не слишком обеспокоены громкими звуками. По их мнению, «бахнуло так же, как бахало раньше».

«По информации ЕДДС, в Краснодаре по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112» и 050 сообщений о хлопках и происшествиях не поступало. Предположительно, «хлопок» — переход самолета в сверхзвуковую скорость», — сообщила пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

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