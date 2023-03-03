Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zadrozhali-stekla-gromkij-hlopok-nastorozhil-zhitelej-neskolkih-rajonov-krasnodara
Задрожали стекла: громкий хлопок насторожил жителей нескольких районов Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сильный хлопок, от которого в домах дрожали стекла, прозвучал в Краснодаре 3 марта около 12:20.

Звук слышали в микрорайоне Гидростроителей, Фестивальном микрорайоне, на Западном обходе, в районе Красной Площади, в Музыкальном микрорайоне, на улицах Вишняковой, Селезнева, Димитрова. Также сообщения о хлопке поступали из хутора Ленина и поселка Яблоновского. В соцсетях жители Краснодара рассказали, что хлопок был очень мощным.

«Я в кресле как раз сидела, читала. Так кресло в стороны несколько раз колыхнуло», — написала жительница ФМР.

В одном из домов на улице Агрохимической от хлопка распахнулась балконная дверь. При этом ряд пользователей соцсетей не слишком обеспокоены громкими звуками. По их мнению, «бахнуло так же, как бахало раньше».

«По информации ЕДДС, в Краснодаре по единому номеру вызова экстренных оперативных служб  «112» и 050 сообщений о хлопках и происшествиях не поступало. Предположительно, «хлопок» — переход самолета в сверхзвуковую скорость», — сообщила пресс-служба администрации Краснодара в Telegram.

Читайте также: глава Ейского района прокомментировал сообщения о взрывах в районе военного аэродрома.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев
Ушел из жизни ведущий телеканала «Кубань 24» Вячеслав Ширяев
Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей
Банк России летом представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
В Сочи дали 12 лет колонии мужчине, пристававшему к 3-летней девочке в игровой комнате
В Сочи дали 12 лет колонии мужчине, пристававшему к 3-летней девочке в игровой комнате
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
  2. Яркий человек, талантливый актер и душа коллектива: каким был ведущий Вячеслав Ширяев
  3. Двое псевдополицейских выманили у женщины 400 тыс. рублей и попались на дебоше в Сочи
  4. В Новороссийске спасатели сняли плитку, чтобы достать застрявшего под ванной кота
  5. Пригожин в обращении к Зеленскому сообщил о практически полном окружении Бахмута
  6. Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей
Прямой эфир
Мы в соцсетях