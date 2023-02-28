Глава Ейского района прокомментировал сообщения о взрывах в районе военного аэродрома
Происшествия
28.02.2023 23:36
Глава муниципалитета Роман Бублик напомнил, что в районе ейского аэродрома проводятся военные учения, о которых сообщалось еще в начале февраля.
Учения будут идти до мая 2023 года. В их рамках отрабатывается защита аэродрома, в том числе со стрельбой по имитаторам воздушных целей. Эти мишени могут запускаться из-за пределов полигона. В связи с учениями, напомнил глава, в этот в район для граждан доступ закрыт.
«Соблюдайте спокойствие. Прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети. Призываю граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения», — написал Роман Бублик в Telegram.
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