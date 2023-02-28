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Глава Ейского района прокомментировал сообщения о взрывах в районе военного аэродрома

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-ejskogo-rajona-prokommentiroval-soobshheniya-o-vzryvah-v-rajone-voennogo-aerodroma
Глава Ейского района прокомментировал сообщения о взрывах в районе военного аэродрома
Глава Ейского района прокомментировал сообщения о взрывах в районе военного аэродрома

Глава муниципалитета Роман Бублик напомнил, что в районе ейского аэродрома проводятся военные учения, о которых сообщалось еще в начале февраля.

Учения будут идти до мая 2023 года. В их рамках отрабатывается защита аэродрома, в том числе со стрельбой по имитаторам воздушных целей. Эти мишени могут запускаться из-за пределов полигона. В связи с учениями, напомнил глава, в этот в район для граждан доступ закрыт.

«Соблюдайте спокойствие. Прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети. Призываю граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения», — написал Роман Бублик в Telegram.

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