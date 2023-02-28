Глава Ейского района прокомментировал сообщения о взрывах в районе военного аэродрома

Глава муниципалитета Роман Бублик напомнил, что в районе ейского аэродрома проводятся военные учения, о которых сообщалось еще в начале февраля.

Учения будут идти до мая 2023 года. В их рамках отрабатывается защита аэродрома, в том числе со стрельбой по имитаторам воздушных целей. Эти мишени могут запускаться из-за пределов полигона. В связи с учениями, напомнил глава, в этот в район для граждан доступ закрыт.

«Соблюдайте спокойствие. Прошу не вестись на провокации, которые распространяются в сети. Призываю граждан критически относиться к подобным сообщениям, тщательно проверять полученные из неофициальных источников сведения», — написал Роман Бублик в Telegram.

Читайте также: власти Ейского района объяснили причину громких хлопков, прозвучавших 26 февраля.